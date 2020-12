Thierry Boutsen (63) reed zo’n 300 km per uur toen hij in Le Mans 1999 crashte, een klap die de Brusselaar slechts ternauwernood overleefde. Weinigen kunnen beter inschatten wat Romain Grosjean, de Franse F1-coureur die zondag in Bahrein een inferno doorstond, moet doormaken. “Die man moet zo snel mogelijk weer achter het stuur kruipen“, raadt Boutsen aan.