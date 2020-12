Dinsdagavond zet Eric Goens de deuren van z’n huis open voor radiopresentatrice Siska Schoeters. Ze heeft het onder meer over haar eerste, onzekere jaren op de radio en het moederschap. Maar in een emotionele passage in de tuin blikt ze ook terug op het overlijden van haar collega Christophe Lambrecht, intussen al anderhalf jaar geleden. “Ik ga me nooit schamen om voor hem te huilen.”