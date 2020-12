Phara de Aguirre volgde vijf jaar lang zestien asielzoekers in België voor nieuwe reeks ‘Vijf jaar hier’

Eindelijk is Vijf jaar hier, de documentairereeks van Phara de Aguirre, te zien op Canvas. Al sinds 2016 volgt de journaliste zestien asielzoekers tijdens hun zoektocht naar het geluk in België. Een thema dat haar nauw aan het hart ligt. “Mijn vader is als tienjarig jongetje zelf weggevlucht van de Spaanse burgeroorlog.”