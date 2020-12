Hoe Marc Van Ranst al jaar voor het virus zijn ‘corona-strategie’ klaar had

Neen, het was geen toeval hoe Marc Van Ranst begin dit jaar plots overal was. Dat was exact zijn plan, bevlogen uiteengezet in een lezing die hij goed een jaar voor de coronacrisis gaf. “De eerste dagen van een pandemie moet je alomtegenwoordig zijn, zodat je media-aandacht krijgt.” Hij greep en kreeg ze, die aandacht. Ondanks het kabinet-De Block, dat de boodschap van Van Ranst en co. toen “klein wilde houden”.