Het had evengoed 6-4 kunnen zijn, maar met een 3-2-zege zijn ze bij Antwerp ook al tevreden. Het zal donderdag defensief sterker voor de dag moeten komen, maar dankzij de driepunter tegen OH Leuven, het aantal gecreëerde kansen en de goal van Mbokani mag de Great Old met vertrouwen toeleven naar de mogelijk beslissende Europese match tegen Ludogorets.