Riemst

Ook in Riemst is de Feeënboom gearriveerd: het initiatief dat vorig jaar door ‘The Good Witches’ in Dilsen-Stokkem werd gelanceerd om kansarme kinderen met een cadeautje een beetje vreugde te bezorgen in de eindejaarsperiode en inmiddels door enkele Limburgse gemeenten werd opgepikt.