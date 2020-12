Als de drukte in de Hasseltse binnenstad echt problematisch wordt, kunnen de camerabeelden geprojecteerd worden in de crisiscel. — © Sven Dillen

Hasselt/Genk

Camera’s, drones, agenten, gemeenschapswachten en meetpunten voor gsm-signalen. In Hasselt en Genk wordt alles op alles gezet om vanaf dinsdag de drukte in de winkelstraten in de gaten te houden.