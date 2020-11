Na de tackle en bijbehorende rode kaart van Aster Vranckx (KV Mechelen) in de wedstrijd van afgelopen weekend tegen Beerschot is het schorsingsvoorstel bekend. Het bondsparket vraagt één speeldag schorsing plus een boete van 1000 euro. KV Mechelen gaat niet akkoord met dat voorstel. De zaak komt dinsdagmiddag voor de Geschillencommissie.