Geen leidersplaats voor Leicester City: Youri Tielemans en Dennis Praet gaan roemloos onderuit tegen Fulham

Leicester City ging met 1-2 de boot in tegen een goed georganiseerd Fulham. Youri Tielemans en Dennis Praet startten in de basis, maar konden lange tijd geen vuist maken tegen de bezoekers. Na 40 minuten stond het al 0-2. Pas een vijftal minuten voor tijd trapte Barnes de aansluitingstreffer binnen, maar een gelijkmaker bracht het slotoffensief niet meer op. Fulham boekte al bij al een verdiende overwinning op het veld van Tielemans en co.