Het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder zoekt een nieuwe thuis voor acht kalveren. Op 9 oktober namen ze de zwaar verwaarloosde dieren in beslag in Beringen en dat in opdracht van de lokale politie. De melkkoeien kunnen best in kudde worden geadopteerd, eventueel iets voor een zorgboerderij. Daarnaast zijn ze ook op zoek naar financiële steun, want de kalveren drinken 60 liter melk per dag.