Ook de winkels in Maasmechelen Village mogen morgen opnieuw de deuren openen. Het outlet shopping dorp is bekend voor zijn shopbeleving, en dat zal morgen volgens het management niet anders zijn. Ze gaan er wel prat op dat alles veilig zal gebeuren, en dat er van een stormloop zoals we dit weekend zagen in Roermond en Maastricht, hier geen sprake zal zijn.