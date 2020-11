De Russische atletiekfederatie (RusAF) heeft maandag Pyotr Ivanov tot nieuwe voorzitter verkozen. De 50-jarige Ivanov, directeur van het hogesnelheidsnetwerk JSC High Speed Rail Lines en sinds 2016 voorzitter van de Russische triatlonfederatie, is de opvolger van Yevgeny Yurchenko. Die diende in juli al na enkele maanden zijn ontslag in. Sindsdien was Alexei Plotnikov voorzitter ad interim.