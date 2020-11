Sinterklaas bezoekt Tongerlo

Een even oude en mooie traditie is dat Sinterklaas en zijn pieten met de boot over de Zuid-Willemsvaart aan komen varen, onthaald worden door een grote menigte van kinderen en sympathisanten, en daarna samen, vroeger in de parochiezaal en de laatste jaren in de sporthal, een groot en leuk kinderfeest houden.Corona strooide roet in het eten, zulke activiteiten kunnen niet doorgaan. De bestuursleden van de Gezinsbond wilden echter dit mooie moment aan de kinderen van Tongerlo niet onthouden. Ze organiseerden een leuk en corona-proof alternatief. Zo ‘reed’ de sint in een boot, getrokken door een tractor door alle straten van Tongerlo en konden de kinderen hun grote vriend toch toewuiven! Ook hebben de bestuursleden hem geholpen de goedgevulde snoepzakken naar school te brengen. Daar werden ze door de kinderen op dinsdagmorgen in hun schoen gevonden, enthousiast geopend en geproefd.