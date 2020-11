Elenaren creëren babbelhoekje

Op initiatief van John Vleeshouwers werd een ‘buurtenbank’ geplaatst in het centrum van Elen. "Geen toevallige locatie", zegt de initiatiefnemer. De plaats is de meest historische plek van het dorp met zicht op het centrum en de kerkomgeving.

Geplaatst tegen de pastoriemuur en beschut tegen de wind is dit de ideale plaats waar de buurtbewoners dagelijks een praatje komen slaan. Door de coronabeperkingen is het aantal personen uit dit buurtgezelschap verminderd, maar bij gunstig weer verzamelen hier dagelijks een tiental Elenaren. Volgens de aanwezigen blijft het niet bij babbelen. "Bij mooi weer is het heel gezellig en wordt al eens een fles wijn ontkurkt", lacht een van de dames.Een naam heeft de bank nog niet. "Leugenbank is uitgesloten", zeggen de aanwezigen. "Een babbelbank zou mooi klinken."