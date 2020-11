Kleuters ruimen afval in de buurt van de school op

Zoals elk jaar gingen de kleuters aan de slag met het thema afval. Dit jaar lag er opeens een mysterieuze stok in de klas. Wie zou die daar gelegd hebben? Wat moeten we daar mee doen? Gelukkig waren er slimme kleuters die begrepen dat het een 'afval-opruimstok' was. Ze trokken hiermee naar buiten om hem eens uit te proberen. Onderweg ontdekten ze heel erg veel rondslingerend afval. Afval kan gevaarlijk zijn voor mens en dier. Binnenkort komt Sinterklaas met zijn paard en de kinderen willen natuurlijk niet dat het paard zich gaat verworden! Als Sint en Piet zien dat de speelplaats zo vuil is, dan krijgen ze misschien geen cadeautjes! De kleuters vonden ook gewonde knuffeldiertjes tussen het afval. Deze knuffeldiertjes hebben ze mee naar de klas genomen om te verzorgen. Ook al het afval dat ze verzamelden, namen ze mee naar de klas om te sorteren in de juiste afvalbakken.