Tuinhier maakt een prachtige kersttuin

In WZC De Voorzienigheid in Bocholt baadt de binnentuin in kerstsfeer dankzij Tuinhier van Bocholt. Ze brachten heel wat lichtjes, kerstversiering en gezelligheid in huis! Vrijdag werd er de hele voormiddag gewerkt met een prachtig resultaat. In de namiddag kregen de bewoners een receptie vol lekkers en deed de directeur een woordje ter bedanking voor de leden van Tuinhier.