Kleuterscholen in Paal verwelkomen de Pieten langs het raam

Ze hadden hun klasjes al mooi versierd en velen hadden een sinterklaasmantel om. Door corona waren de pieten niet in de mogelijkheid om van de daken te wuiven. De kinderen spelen in hun bubbels (in hun eigen vakken) en zo was het voor hen niet mogelijk om de pieten op het dak te zien. Om 9.15 uur verschenen de pieten aan de ramen. Tot verbazing van de kinderen was de Sint er niet bij, de pieten vertelden dat het paard van de Sint pijn had aan zijn poot en de oude Sint niet zo ver kon stappen. De pieten gooiden via de ramen snoepjes naar binnen, want de Sint had de pieten gezegd dat er geen stoute kinderen in de kleuterklasjes van Paal zitten.