Maaseik in de ban van de knuffelmuis

Het gaat om een ludieke actie bedoeld om mensen te doen bewegen en om buiten te blijven komen. De zoektocht naar de muis vormt een vast onderdeel in de Knuffelgazet. Een Maaseiker project in het kader van de Warmste Week dat loopt tot 24 december 2020. Mensen voor wie deze periode dit jaar zwaar valt, krijgen wekelijks een brief in de bus. Dit nadat anderen hun adres doorgaven aan de redactie. In feite gaat het om 2 verschillende muizen. Eentje verstopt zich wekelijks in de deelgemeente Maaseik en de ander in Op- en Neeroeteren. Kwestie van iedere inwoner kans te geven om mee te doen en meerdere mooie plekjes in de gemeente te leren kennen. De tips die leiden tot de schuilplaats van de muizen, staan wekelijks in de Knuffelgazet en verschijnen ook op de gelijknamige Facebookpagina. Wie niet actief is op Facebook, kan de tips in zijn of haar mailbox ontvangen door een berichtje te sturen naar peter@peterdebruyn.be.