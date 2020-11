Rekentaalbad is een groot succes

Tijdens dit rekentaalbad kunnen kinderen spelenderwijs omgaan met taal én rekentaal. Naast de (reken)oefeningen is er ook ruimte voor spel en ontspanning. “Het rekentaalbad bleek de afgelopen jaren een succes. Zeker nu, moeten kinderen gemotiveerd blijven. Het schoolsysteem heeft er een tijdje voor de kinderen anders uitgezien, daarom juich ik initiatieven die het leerproces van onze kinderen bevorderen, maar al te graag toe”, vertelt schepen van samenleven Hilal Yalçin. Wegens de huidige coronacrisis werd het rekentaalbad dit jaar anders georganiseerd. Er werden slechts 60 in plaats van 120 deelnemers toegelaten. Door de kleinere groepjes verliep het contact met de begeleiders vlotter en konden de activiteiten op maat van de groep worden afgestemd. Dit werd positief ervaren door zowel de kinderen als de begeleiding. Dit jaar werd er gewerkt in thema’s; licht en donker, herfst, het circus en uiteraard ook Halloween. De kinderen krijgen op het einde van het rekentaalbad de kans om al hun talenten en nieuwe vaardigheden vol enthousiasme te tonen, maar dit jaar helaas niet in het bijzijn van hun ouders. Als alternatief werd het ware showmoment gefilmd en gemonteerd. Zo konden de kinderen samen met hun ouders thuis nagenieten van de leuke show. “Ik ben blij dat desondanks de maatregelen dit rekentaalbad voor de kinderen een leuke en leerrijke ervaring is geweest. Natuurlijk was dit zonder de creativiteit en inzet van de begeleiders niet mogelijk”, aldus schepen Hilal Yalçin.