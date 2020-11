BS De Sprong nodigt ouders digitaal uit om te komen lezen

Elke avond een verhaaltje na het tandenpoetsen, elke dag een leuk fragment voor de schoolbel luidt… Wat is jullie voorleesritueel? Van voorlezen een vaste gewoonte maken, daar draait het om.Juf Elke en juf Veerle willen dan ook de papa’s, mama’s en broers die hun beste beentje hebben voortgezet tijdens de voorleesweek uitgebreid bedanken. Want het verliep niet zoals elk jaar op school maar achter het scherm. Helemaal coronaproof! Enkele mama’s durfden het aan om zichzelf te filmen terwijl ze een verhaaltje voorlezen voor de klas. Heel erg bedankt om tijd vrij te maken maar vooral om enthousiast een boek voor te lezen aan de kinderen van het eerste leerjaar van GO! BS De Sprong. Bedankt mama van Pieter, broer van Pieter, mama van Mathis en mama van Ruben. Maar kan je kind ondertussen zelf al lezen? Dat is geen reden om te stoppen met voorlezen. Want geef toe, een boek dat voorgelezen wordt, klinkt 100 keer mooier. Of draai de rollen eens om tijdens de voorleesweek en laat je boekenwurm jou eens een verhaaltje toefluisteren. Onder het motto 'Lezers maak je samen' heeft BS De Sprong dit schooljaar ingezet op ouderbetrokkenheid. Ouders zijn immers cruciaal voor de leesopvoeding van een kind: hun invloed is het grootst, zo blijkt uit onderzoek. Maar ze staan er niet alleen voor. Een heel netwerk kan hen ondersteunen in die taak: kinderbegeleiders, bibmedewerkers, leerkrachten enzomeer.