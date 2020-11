51.000 mensen willen samen naar het laatste Journaal van Martin Tanghe kijken

“Maandag 30 november 2020 neemt de openbare omroep afscheid van haar grootste icoon. Om klokslag 19 uur zal anker Martine Tanghe aan haar allerlaatste Journaal beginnen. Zonder toeters en bellen. Maar mét erkenning van haar publiek”, klinkt het in de beschrijving van het evenement. Dat de nieuwsanker geliefd is bij het publiek is duidelijk te zien aan het aantal aanwezigen voor het evenement. 36.000 mensen geven aan geïnteresseerd te zijn in het evenement, 15.000 mensen geven aan effectief samen naar het laatste Journaal van Martine Tanghe te zullen kijken.

(lto)