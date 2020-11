Warmste week voor de bewoneres van Op de Steeg

Bilzen

Het was een warm ontwaken op een koude zondagochtend, voor de bewoners van Op de Steeg in Grote-Spouwen. Anonieme bewoners hadden voor iedere voordeur een vlam geschilderd ter gelegenheid van de warmste week. Er was ook een briefje bij met een mooie tekst: "Beste Stjég-bewoner, een symbool, een klein gebaar, zodat iedereen weet: WE ZIJN ER VOOR ELKAAR! Ook al kunnen we elkaar nu niet omarmen, deze vlam zal het hart van iedereen op De Stjég verwarmen."