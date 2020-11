Alken

Immand in zen maowl huebbe. Iemand in uw zakken hebben. Iemand door hebben. Doewe bè-je hoeft dje ni op de mè-jt goin te stoin. Daarmee hoeft je niet op de markt te gaan staan. Op het hellig aug gezin, zal da wel djus zèn. Op het eerste zicht zal dat wel juist zijn. Da was doewe bè de mas. Dat was daar in overvloed.