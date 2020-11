Sinterklaas in coronatijd bij voetbalploeg KGS Bree-Beek

Normaal gezien zou de Sint met zijn Pieten op de laatste vrijdag van de maand november een bezoek brengen aan de spelers van deze voetbalclub, maar het virus heeft hier anders over beslist. Wegens de huidige coronamaatregelen mocht het bestuur de Sint niet persoonlijk ontvangen in de kantine. Dus ook geen frietjes en geen feestje. Omdat de spelers de voorbije moeilijke periode zo goed hun best gedaan hadden en zo dapper zijn gebleven, wou hij niemand vergeten.De Sint had ook laten weten dat hij blij was dat de club de jongste spelers had laten doortrainen en dat alle spelers hun huiswerk prima gemaakt hadden, want de schoentjes, met het embleem van de club, werden mooi uitgeknipt en ingekleurd. Daarom had de Sint de geschenkjes (een zakje met allerlei leuke dingen) samen met de nieuwe trainingsuitrusting laten leveren aan de club. Bert, de nieuwe jeugdvoorzitter, kreeg de toelating van de Sint deze 130 pakjes op een veilige manier persoonlijk aan de spelers vanaf U5 tot en met U9 te overhandigen.