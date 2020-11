Mop van de week: Donald Trump

Een bijzonder verhaal uit het Witte Huis en Pennsylvania Avenue. Op een zonnige dag in januari 2021 naderde een oude man het Witte Huis vanaf de overkant van Pennsylvania Avenue, waar hij op een bank in het park had gezeten. Hij sprak met de staande wacht van de Amerikaanse mariniers en zei: "Ik zou graag naar binnen willen gaan om president Donald Trump te ontmoeten." De marinier keek de man aan en zei: "Mijnheer, Donald Trump is niet langer president en woont hier niet meer." De oude man zei: "Oké", en liep weg. De volgende dag naderde dezelfde man het Witte Huis en zei tegen dezelfde marinier: "Ik zou graag naar binnen willen gaan om president Donald Trump te ontmoeten." De marinier herhaalde: "Mijnheer, zoals ik u gisteren al zei, Mijnheer Trump is niet langer president en woont hier niet meer." De man bedankte hem en liep weer gewoon weg. De derde dag naderde de oude man het Witte Huis en sprak met dezelfde Amerikaanse marinier en zei opnieuw: "Ik zou graag naar binnen willen gaan en president Donald Trump ontmoeten." De marinier, begrijpelijkerwijs geïrriteerd op dit punt, keek de man aan en zei: "Mijnheer, dit is de derde dag op rij dat u hier bent geweest om met Donald Trump te spreken. Ik heb u elke keer verteld dat hij niet langer de president is en woont hier niet meer. Begrijpt u het niet?” De oude man keek naar de marinier en zei: "O, ik begrijp het zeer goed, maar Ik hoor het u toch zo graag zeggen, mijnheer, doet me echt deugd."