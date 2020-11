COLUMN ERNO SOURBRON: Eindejaarsperiode

Het jaar 2020 loopt op zijn laatste benen, het is er eentje om vlug te vergeten. In december zien de feesten er helemaal anders uit, zowel Sinterklaas, Kerstmis als Nieuwjaar zullen binnen het gezin “gevierd” worden. Is dat leuk? Neen, natuurlijk niet en ze noemen dit het nieuwe normaal maar dat is niet normaal. Diepenbeek zou Diepenbeek niet zijn als we weer voortrekkers waren in het bedenken van acties die de pijn wat verzachten. Na de,beren kwamen de gluurpieten. Onze gemeente haalde het nationale nieuws door het lanceren van een 'lumineus' idee. Breng licht, zoveel mogelijk licht dat de verbondenheid tussen de mensen symboliseert.Door die actie zit de kerstsfeer en vroeg in en dat is helemaal niet erg, integendeel. De gemeente riep ook de Diepenbeek-bon in het leven met als doel de lokale middenstand een ruggensteuntje te geven in deze voor hen moeilijke tijd om te overleven.Het verenigingsleven ligt voorlopig op zijn gat en hopelijk kan dit haar evenementen terug opstarten. Er zal geen vuurwerk zijn er daar zullen de dierenliefhebbers zeer tevreden over zijn.Dat het coronabeestje vlug overwonnen moge worden, dat is mijn vervroegde nieuwjaarswens voor u allen. Ook dit jaar kan je mijn jaaroverzicht van Diepenbeek in alfabetvorm lezen, het tijdstip hou ik nog een poosje geheim.