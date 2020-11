Pasar organiseert 12 wandelingen in coronatijd

Er zijn al 3 weken voorbij maar in de volgende 3 weken zullen er per week twee wandelingen op de website gepresenteerd worden. Telkens een in elke deelgemeente. Wanneer er in Achel een lange route wordt voorgesteld, zal er in Hamont een korte gewandeld kunnen worden. De week erna is het omgekeerd. De wandelingen worden uitgestippeld door gebruik te maken van de knooppunten van de recent uitgebrachte wandelknooppuntenkaart van ‘Natuurgrenspark De Groote Heide’. Op de website kan je terecht om de route en je deelnemingsformulier af te drukken. Per persoon is één ingevuld strookje van het formulier per wandeling nodig om mee te doen met de tombola. Aan een woning langs het traject zal er een speciale Pasarbrievenbus geplaatst worden waarin je je deelnemingsformulier kan deponeren. Deze plaats wordt op het traject aangeduid door een bord van PASAR. Het vertrekknooppunt wordt eveneens vermeld. Gezien het rondwandelingen zijn, kan je natuurlijk overal op de wandelroute instappen. Op de kaart, die te koop is bij het VVV en het UiTpunt of op de website www.degrooteheide.eu kan je de route op voorhand verkennen. De wandelingen kunnen telkens vanaf zaterdagmorgen gewandeld worden tot de volgende vrijdag om 16 uur. Dan verhuizen de brievenbussen naar de volgende locaties op de twee nieuwe wandelingen. Dit herhaalt zich tot vrijdag 19 december wanneer de brievenbussen geledigd worden en de tombola kan uitgaan. Je kon dan twaalf Pak Je Tijd-wandelingen gemaakt hebben. Het spreekt vanzelf dat je extra kansen hebt om te winnen bij meerdere deelnames. Je kan slechts één deelnameformulier per week en per gewandelde wandeling in elke respectievelijke bus deponeren. De prijzen worden onder meer geschonken door Unizo Hamont-Achel, Pasar ha, M'inc, enkele lokale ondernemers en het VVV van Hamont-Achel. Voor kinderen tot 12 jaar zijn er speciale tombolaprijzen voorzien.