Grote adventskrans aan het pastoraal centrum

Wie advent zegt, zegt een adventskrans met vier kaarsen. Dat is in deze coronatijd niet anders. Je moet het alleen een beetje groter durven zien. Net voor het eerste adventsweekend maakten een aantal medewerkers van bisdom Hasselt een grote adventskrans aan de ingang van het Pastoraal Informatiecentrum in Kiewit.

Uiteraard gebeurde dat coronaproof. Hoe dat precies in zijn werk ging kan je zien in een filmpje op de website cvan het bisdom. Week na week zullen de kaarsen aangestoken worden en ze zullen dag en nacht branden. Dat is een mooi teken van verbondenheid en tegelijk ook een uitnodiging om een kijkje te komen nemen in de winkel. Want vrijdag kwam ook het goede nieuws dat vanaf 1 december de winkel opnieuw helemaal open mag. En dat nieuws was zeker een vreugdesprongetje waard. Naast kaarsen, kaarten en boeken kan je in de winkel terecht voor een mooi assortiment kerststallen en zinvolle kerstgeschenken.