Van apero tot dessert en brunch: met deze boxen haal je de restaurantsfeer in huis

Tijdens de feestperiode is thuisblijven en petit comité de regel. Mag het kerstdiner toch een beetje restaurantallures krijgen? Veel zaken slaan de handen in elkaar om een speciale box te lanceren. Onze tips om de locals te steunen: editie Gent.

Souvenir & Bruut

Wie? De twee zaken brengen onder het mom ‘we’re in this together’ een ode aan de vriendschap in een afhaalmenu.

Op het menu: vier oesters (per persoon) met sausjes en toppings, verschillende hapjes waaronder een met gegrilde pri en gerookte mossel. Een hoevekip als hoofgerecht, birramisu als nagerecht. Twee van de gerechten moeten even opgewarmd worden.

Prijs: 90 euro per persoon. Dranken, waaronder de Mandarin Mariah-cocktail van Hannah van Ongevalle, verkrijgbaar als extra voor twintig euro per twee.

Meer info: Af te halen op 24 december tussen 14 en 16 uur op vier locaties: bij Souvenir in Gent, Bruut in Brugge, in Ieper en Deerlijk. Check de site voor de exacte adressen. souvenir.gent

Feestdoos

Wie? Een kerst- en oudejaarsdiner met bijpassende cocktails en een brunch voor de dag erna: cocktailbar Jigger’s, eetcafe Ganzerik en restaurant Eentweevijf vullen een doos met feestelijke dranken en hapjes.

Op het menu: keuze tussen drie aperitiefcocktails, vijf aperohapjes, hoofdgerecht, drie opties voor een digestief en een dessert. Je krijgt er ook een playlist bij voor extra sfeer en gezelligheid. Extra lekkers, zoals een bloody mary, tegen een eventueel katertje, kun je ook bestellen.

Prijs: 125 euro, 115 euro voor de vegetarische variant van het menu.

Meer info: tijdens het reserveren kun je een tijdstip van ophaling aanduiden, zo voorkom je een lange rijen en verloopt het oppikken coronaproof.feestdoos.com

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Eethaven

Wie? De chefs van Haven presenterenlekkers van ver weg met aandacht voor eigen streekproducten Tijdens de feesten ga je van China tot in Thailand met een tussenstop in Singapore.

Op het menu: De culinaire reis begint met een oosterse amuse-gueule. Daarna kan je kiezen tussen een van de vijf voorgerechten en evenveel hoofdgerechten. Eindigen doe je met een oosters geïnspireerd dessert. Inbegrepen: een kookboek, stoommandjes en huisgemaakte sambal.

Prijs: 65 euro per persoon, minimum 2 personen. Dranken zijn exclusief.

Meer info: Afhalen kan bij Haven dok noord 6A. Op 24 en 31 december tussen 15 en 18 uur. Op 25 december 11 en 14 uur. Vegetarische alternatief beschikbaar op aanvraag. www.eethaven.be

Jingle Box

Wie? Ook met deze box ga je voor de totaalervaring met hapjes van Izakaya Astro Boy, gerechten van Publiek en brunchen met Franz Gustav.

Op het menu: Zeven hapjes voor bij het aperitiefmoment, een tussengerechtje, een selectie van vier gerechtjes als hoofdgang, een kerstdessert en brunch met lokale producten. Extra’s zijn er in de vorm van kerstpunch en pralines van Joost Arijs…

Prijs: 89 euro per persoon, 178 euro voor twee. Vegetarisch alternatief voorzien. Exclusief dranken.

Meer info: de box thuis laten leveren is mogelijk in de omgeving van Gent. Meer info over de gangen en extra’s, vind je via: jinglebox.be

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Aardig

Wie? Dat plantaardig eten ook feestelijk kan zijn, bewijst de chef van dit culinaire adresje met een aperobox voor twee personen.

Op het menu: rode biet in een verrassende gedaante als spring rolls, bloemkool - warm of koud - proeven met sesam en raz el hanout en humus van pompoenen. Aanvullen kan met een biologisch rode of witte wijnen.

Prijs: 20 euro voor de aperobox, 14,50 euro voor een fles wijn..

Meer info: www.aardig.gent