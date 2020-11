Bullebak in de keuken, knuffelbeer voor kinderen: zo is topchef van Stadt Van Luijck thuis

Wie het programma “Ja, Chef!” heeft gezien, zag dat de chef Pajtim van het Truiense restaurant de Stadt Van Luijck ongemeen hard kan zijn voor zijn personeel. Maar tijdens de lockdown werd de strenge chef plots noodgedwongen een echte familieman. Dat was volgens Pajtim niet altijd even gemakkelijk omdat de kinderen zijn aanwezigheid in het huishouden niet gewend waren door zijn lange werkdagen. “In het begin liepen de kinderen weg als ik hen knuffelde, nu probeer ik elke zondag zo veel mogelijk tijd door te brengen met hen”, aldus de chef.