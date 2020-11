Vrouw ontdekt ‘griezelige’, geheime kamer in haar huis: “Ik was toch een beetje bang”

Een Britse vrouw woont al veertien jaar in hetzelfde huis, maar ontdekte nu pas dat ze een ‘geheime’ ruimte in haar slaapkamer met spulletjes in die al jaren onaangeroerd zijn. Holly Hunter vroeg zich al heel lang af wat er achter de vastgeschroefde plank zat, maar besloot het tijdens de lockdown in haar land uit te vissen. “Ik was een beetje bang”, schrijft ze bij haar video op TikTok die al bijna twee miljoen keer werd bekeken. “Ik kan niet geloven dat ik zo lang gewacht heb.”