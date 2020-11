Documentaire over Parijse winkel Colette krijgt wereldwijde release

Op 20 december 2017 sloot Colette de deuren. De Parijse winkel zette de term concept store op de kaart en kreeg steevast celebrities zoals Kim Kardashian over de vloer. De documentaire Colette Mon Amour, over de laatste zes maanden van de winkel, komt exact drie jaar later, op 20 december, online.

Op 20 december, exact drie jaar na de sluiting van Colette, krijgt de documentaire Colette Mon Amour zijn wereldwijde release. Er waren al exclusieve screenings in wereldsteden als Tokio, New York en Londen, maar de film wordt nu ook online uitgebracht voor het grote publiek. Vanaf 14 december komt ook een bijbehorende collectie uit in samenwerking met onder meer Thom Browne, Mattel, Lego en Saint Laurent.

De documentaire, die onder meer interviews bevat met Kanye West, Pharrell Williams en Virgil Abloh, zal beschikbaar zijn via colettemonamour.com. “Dit betekent het einde van een mooi verhaal”, zegt Colette-medeoprichter Sarah Andelman in een reactie aan WWD. “Ik kijk uit naar de release, zeker omdat ik regelmatig berichtjes krijg van mensen die me vragen wanneer ze de film zullen kunnen zien.”

Colette werd in 1997 opgericht door Colette Roussaux, haar dochter Sarah Andelman nam later het roer over. Twintig jaar lang was de winkel in de Rue Saint-Honoré in Parijs de hipste concept store ter wereld. De sterren kwamen er graag over de vloer en de merken stonden te dringen om met hen samen te werken. Met de documentaire valt nu finaal het doek.