Mooie adventskalenders om af te tellen naar Kerstmis

Het wordt een vreemd kerstfeest in een wel heel beperkte kring, maar in aanloop naar het feest kun je je op je eentje uitleven met een adventskalender vol leuks of lekkers. Of doe er eentje cadeau. Wij zetten mooie exemplaren op een rij.

Rituals

Wat zit erin? Een surprise onder elk huisje of dennenboom om jezelf (of iemand anders) in de watten te leggen in de loop naar Kerstmis. Met lichtjes wordt de doos een charmant kerstdorpje.

Prijs? 89,90 euro

Meer info: www.rituals.com

Neuhaus

Wat zit erin? Niet 24 maar 25 chocolaatjes, zo heb je op kerstdag ook een traktatie. Tip: deze doos heeft een pop-uptekening en kun je uitstallen onder of naast de kerstboom.

Prijs? 55 euro

Meer info: www.neuhauschocolates.com

Babor

Wat zit erin? Een kuur om je huid elke dag te verwennen, op naar een stralende teint voor tijdens het kerstfeest at home. Tip personaliseerbaar als je de kalender cadeau geeft.

Prijs? 74,90 euro

Meer info: be.babor.com

Tadaaz

Wat zit erin? Een chocolaatje voor elke dag achter een grote wenskaart, die je kunt personaliseren om de ontvanger nog meer te verrassen.

Prijs? 19,99 euro

Meer info: tadaaz.be

Gisela Graham

Wat zit erin? Nog niets, maar de 24 vakjes in het houten treintjes kun je zelf volladen met kleine pakjes voor de kinderen.

Prijs? 59,95 euro

Meer info: www.debijenkorf.be

H&M

Wat zit erin? Achter elk luikje vind je een klein sieraad. Denk aan oorbellen, ringen, bedeltjes, halskettingen en armbandjes.

Prijs? 29,99 euro

Meer info:www2.hm.com

Be Creative

Wat zit erin? Twaalf verrassingen van Be Creative, het huismerk van parfumerieketen Ici Paris XL om je klaar te stomen voor de feesten.

Prijs? 47,36 euro

Meer info: www.iciparisxl.be

Ferm Living

Wat zit erin? Deze adventskalender pakt het iets anders aan met vier vakjes. Daarin kun je iets verstoppen om te geven op elke zondag van december.

Prijs? 55 euro

Meer info: fermliving.com

Maisons Du Monde

Wat zit erin? Kalender met lichtjes die je zelf kunt vullen met kleinigheidjes naar wens. Tip: installeer als kerststalletje en laat hier en daar een schuifje open voor een speels effect.

Prijs? 39,99 euro

Meer info: www.maisonsdumonde.com

OPI

Wat zit erin? Kleine nagellakjes in Hello Kity-verpakking voor een tip top manicure in aanloop naar de feestdagen. Tip: lak je nagels in verschillende kleuren voor een extra feestelijk effect.

Prijs? 88,90 euro

Meer info: www.planetparfum.com