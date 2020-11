Real Madrid kwam maandag met een update over de blessure van Eden Hazard, die dit weekend tijdens de 1-2-nederlaag tegen Alaves al na een halfuur naar de kant moest. “De medische staf heeft een spierblessure in de rechterdij vastgesteld”, laat Real weten, zonder echt in te gaan op de ernst van de blessure. Volgens de Spaanse sportkrant AS komt Hazard in 2020 niet meer in actie.