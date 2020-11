Virologen waarschuwen: “Cijfers nu hoger dan bij heropening winkels in mei”

De vreugde om de heropening van de winkels dreigt te veranderen in bezorgdheid. Die omslag komt na beelden van winkelstraten in Sittard, Eindhoven en Maastricht, maar ook de weekenddrukte in Brugge en Brussel. Virologen slaan alarm met het oog op de eindejaarsfeesten en de koopzondagen. Een volkstoeloop staat absoluut haaks op de crisis waarin afstand houden cruciaal is. Professor biostatistiek aan de UHasselt Geert Molenberghs waarschuwt. De cijfers vandaag zijn hoger dan bij de heropening van de winkels in mei.