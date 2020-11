Van een beetje provoceren is ze niet vies, actrice en zangeres Miley Cyrus. Zo gaf ze in 2013 een pikante performance op de VMA’s, maar nu heeft Cyrus ook een opmerkelijke manier gevonden om haar nieuw album te promoten. In een filmpje toont ze haar borsten om reclame te maken voor ‘Plastic Hearts’ dat vrijdag uitkwam.