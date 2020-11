RECEPT. Witloof met hesp in kaassaus

Elke dag maken chocolatier Dominique Persoone en stylist Jani Kazaltzis een nieuw recept klaar in het programma ‘Cook ensemble’. Deze keer op het menu: witloof met hesp in kaassaus.

Boodschappenlijst (voor 2 flinke eters)

Witloof

4 stronkjes witloof

1 blokje groentebouillon

een snuifje suiker

een klont boter

peper & zout

Kaassaus met hesp

250 g gekookte hesp (in sneetjes of in blok)

200 g geraspte Emmentalerkaas

4 blokjes smeerkaas

50 g boter

50 g (vloeiende) bloem

5 dl volle melk

1 blokje groentebouillon

nootmuskaat

Kaaskoekjes

50 g geraspte Emmentaler (of een mix van geraspte kaas)

Aardappelen

500 g aardappelen (geschild)

takjes peterselie

zout

Extra materiaal

een vel bakpapier

een oven met grillfunctie

Bereiding

Witloof

• smelt een klontje boter in de pan

• snijd alle stronkjes doormidden en laat ze kleuren op de vlakke zijde

• strooi tussendoor een snuifje suiker over het witloof

• schenk een bodem water in de pan en kruimel er een beetje groentebouillon over

• zet het vuur zachter en laat de groente garen tot ze zacht is tot in de kern

• kruid de stronkjes naar smaak met peper, een beetje zout e wat nootmuskaat

Kaassaus met hesp

• verwarm de melk, zonder ze te laten koken en verkruimel er een blokje groentebouillon in

• smelt de boter in een kookpot op een matig vuur

• schep de bloem bij de boter en roer met de garde

• laat het mengsel (roux) al roerend een beetje opdrogen, tot je een biscuitgeur ruikt

• schenk een deel van de warme melk bij de roux en roer met een garde

• schenk de rest van de melk in de pot en blijf doorroeren tot de saus bindt tot een bechamelsaus

• is de saus te dik, voeg dan extra melk toe

• meng de smeerkaas door de warme saus

• TIP: om zeker geen klontertjes in de saus te vinden, zet je best even de staafmixer in de pot

• roer tenslotte de gemalen kaas door de gladde bechamel en breng de saus op smaak met peper en wat nootmuskaat

• snijd de hesp in blokjes of reepjes en roer ze door de warme saus

Aardappelen

• kook de aardappelen gaar in water met een snuif zout

• snipper de peterselie

• giet de aardappelen af, roer er een klontje boter door en de fijne peterselie

Kaaskoekjes

• bekleed de bakplaat van de oven met een vel bakpapier

• strooi per koekje twee lepeltjes geraspte kaas op het bakpapier en spreid uit tot een rondje van zo’n 5 à 7 cm in doorsnede

• bak de kaaskoekjes goudbruin onder de grill

• TIP: je kunt zowat elke kaassoort gebruiken, maar wij deden het met geraspte Gouda belegen

Serveren

• schep witloof op de borden en lepel er kaassaus met hesp over

• werk af met de krokante kaaskoekjes

• serveer met de peterselie-aardappelen

