George Clooney openhartig over privéleven: “Mijn vrouw heeft alles voor me veranderd”

De Amerikaanse acteur George Clooney (59) heeft in tv-programma CBS Sunday Morning gepraat over zijn privéleven en dat is zeldzaam. Hij zei onder meer dat zijn vrouw, Amal Clooney, alles in zijn leven heeft veranderd.

George Clooney was te gast in de show naar aanleiding van zijn Netflix-film ‘The midnight sky’, maar praatte ook over zijn privéleven. Hij kan naar eigen zeggen niet dankbaarder zijn dat hij een echtgenoot en vader van twee is.

“Het lijdt geen twijfel dat het hebben van Amal in mijn leven alles voor mij heeft veranderd”, zei hij. “Het was de eerste keer dat alles wat ze deed en alles aan haar, oneindig veel belangrijker was dan alles aan mij.”

George en Amal stapten in 2014 in het huwelijksbootje, drie jaar later werden ze ouders van een tweeling Ella & Alxander. “En toen hadden we twee koters,’ voegde Clooney van zijn kinderen toe. “Het geeft veel voldoening en iets wat ik helemaal niet ... zag aankomen. Het is ongelofelijk.”

In het interview biechtte Clooney nog iets op: hij knipt als 25 jaar zijn eigen haar, dus ook tijdens de coronacrisis. Dat doet hij met Flowbee, een apparaat dat een stofzuiger met tondeuse combineert. Eind de jaren 80 was het toestel heel populair in de Verenigde Staten en sinds de pandemie stijgt de vraag ernaar opnieuw.