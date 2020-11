Wanneer is druk ‘te druk’ en mag de burgemeester dan winkelstraten afsluiten?

Helemaal coronaproof leek het er zondagavond toch niet aan toe te gaan in Brussel en Brugge. De mensenmassa die naar de kerstboom op de Grote Markt of naar het spektakel ‘Wintergloed’ kwam kijken: dat waren omstandigheden waarbij de burgemeesters maatregelen moesten nemen zodat de coronavoorschriften gevolgd konden worden. Maar mag een burgemeester zomaar winkelstraten afsluiten, evenementen verbieden of winkels sluiten als hij of zij dat nodig acht?