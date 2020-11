Dior verkoopt bijzonder dure kerstballen

Dior heeft met Luminarie een collectie gelanceerd die helemaal in het teken staat van de feestdagen. Zo gaat het onder meer om borden, kaarsen, kussens, waaiers en jawel kerstballen. De collectie maakt deel uit van de cruisecollectie voor 2021 en werd aan een beperkt publiek voorgesteld in de Italiaanse stad Lecce.

Het meest opvallende is het setje met vier kerstballen in rood, groen en oranje die handgemaakt werden in Duitsland. Voor een pakketje met de vier exemplaren tel je 450 euro neer. Wie een hele kerstboom wil decoreren, is dus heel wat geld kwijt. Er zijn ook afzonderlijke ballen beschikbaar met onder meer het typische toile de Jouy-motief. Prijzen per bal beginnen vanaf 250 euro.