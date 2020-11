Truiense kapster gaat viraal met haar kapsalon ‘pussycat’

“Het is natuurlijk met een knipoog. Ik hoop niet dat hier straks écht een rij staat voor mijn zaak,” lacht Evy Kempeneers. “Als kapster knipt ze in coronavrije tijden aan huis in Sint-Truiden, en heeft ze ook een fysieke zaak in Nieuwerkerken. “We mogen al enkele weken niet meer werken, en toen kwam het nieuws dat de prostituees wel weer aan de slag mochten. Tja, dat was natuurlijk hallucinant. In de eerste lockdown had ik al een paar gekke filmpjes opgenomen voor TikTok. Klanten vroegen me zelf of ik nu weer iets leuks kon posten. Zo groeide dit bizarre idee.”

Haar vriend nam de smartphone vast, terwijl Evy achter het raam van haar zaak sensueel met de schaar zwaait. Intussen schijnt het fel gekleurde neon licht. Haar zaak is omgedoopt in kapsalon ‘Pussycat’. Zowel op Facebook als op TikTok werd het filmpje al meer dan duizend keer bekeken en nog eens massaal gedeeld. “Voor alle duidelijkheid: ik ga me natuurlijk strikt aan alle maatregelen houden. Klanten bellen wel eens of ik niet stiekem aan huis wil komen. Maar daar begin ik niet aan. Al wringt het toch een beetje. De winkels mogen allemaal weer open gaan. Het is hen van harte gegund. Maar heb je die beelden gezien van de shoppers afgelopen weekend in Maastricht? Wat drummen in de winkel mag wel, maar op afspraak naar de kapper gaan zou plots gevaarlijk zijn? We werken hier wel met mondmaskers, faceshields en steeds op afspraak. Veel zaken hebben nog plexiglas laten installeren. Ik ken heel wat kappers in de regio, en er is niemand die een covid 19 besmetting heeft opgelopen. Het kan dus wél op een veilige manier.”

De tijdelijke maatregelen maken het moeilijk voor de kappers om deze periode te overbruggen. “We krijgen inderdaad 300 euro per maand. Daar doe je niet veel mee. Er zijn nog compensaties, maar je moet daar wel belastingen op betalen. Horecazaken kunnen nog afhaalgerechten leveren, terwijl wij zo goed als niets kunnen doen. Tja, wat kleurproducten aan huis bezorgen dat gaat eventueel nog. Veel collega’s raken niet meer rond. Voorlopig moeten we gesloten blijven tot half januari. Hopelijk gaan de cijfers dan weer nier stijgen als gevolg van de feesten. Dan komt er misschien alweer een verlening bij? We zien het voorlopig helemaal niet door een roze bril. Om te lachen hebben we dan maar de neonlichten aangezet en dit filmpje gemaakt. Of ik niet beter een filmcarrière overweeg? Tja, stel je voor. Ze mogen altijd bellen. Al levert viraal gaan op TikTok of Facebook helaas geen geld op. Ik zou vooral graag mijn klanten terug van een mooi kapsel willen voorzien.”Nog even ter info: ook de prostitutie is in Brussel en elders is weer verboden als gevolg van de maatregelen tegen Cocid 19. TR