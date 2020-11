Edinson Cavani riskeert drie speeldagen schorsing na gebruik woord “negrito” op Instagram

© Pool via REUTERS

De Engelse voetbalbond (FA) bekijkt een Instagrampost van Manchester United-aanvaller Edinson Cavani (33), waarin het woord “negrito” wordt gebruikt. De Uruguayaan riskeert een schorsing van drie speeldagen indien de FA oordeelt dat er sprake is van racistisch taalgebruik. Dat melden Engelse media.

Cavani stuurde het bericht de wereld in nadat hij zondag in blessuretijd de winnende treffer lukte bij Southampton (2-3). Het was de tweede goal van de namiddag voor de invaller. “Gracias negrito!”, schreef Cavani om een volger te bedanken die hem proficiat wenste. Uiteindelijk wiste de aanvaller het bericht.

Vorig jaar werd Bernardo Silva (Manchester City) voor één wedstrijd geschorst nadat hij een foto van zijn ploeggenoot Benjamin Mendy als kind tweette, met daarnaast als vergelijking een afbeelding van een donker mannetje, dat symbool staat voor chocoladesnoepgoed.

Het woord “negrito” uitte Cavani’s vriend en collega bij de Uruguayaanse nationale ploeg Luis Suarez in 2011 tegen Patrice Evra in de wedstrijd Liverpool-Manchester United. Suarez zei toen dat het woord zeker niet racistisch bedoeld was. Hij werd uiteindelijk acht wedstrijden geschorst.