Zeven op de tien poetshulpen zijn bang om besmet te raken tijdens het werk

De meeste dienstenchequegebruikers werken momenteel van thuis uit. Poetshulpen komen tijdens een werkweek dus met verschillende klanten in contact. Wanneer de klant zich in dezelfde ruimte bevindt als de poetshulp, wordt gevraagd om een mondmasker te dragen. Uit een studie van ACV Voeding en Diensten blijkt dat 75 procent van de poetshulpen de afgelopen maand een of meerdere klanten hadden die geen mondmasker droegen. Heel wat poetshulpen komen ook in een woning waar een van de gezinsleden ziek blijkt te zijn.

ACV Voeding en Diensten wil de dienstenchequewerknemers het liefst thuis houden, maar benadrukt dat veel werknemers toch liever blijven werken om niet te veel inkomen te verliezen. Maar achter de schermen wordt er hard gewerkt aan een veiligere werksituatie voor de poetshulpen. “We overleggen heel intensief met de sector en met het kabinet van minister Crevits”, aldus voorzitter Pia Stalpaert. “We vragen bijvoorbeeld dat werknemers niet verplicht zouden worden om vervangingen te doen. De mogelijkheid om tijdelijke werkloosheid voor een halve dag toe te staan, zou daarvoor een goede oplossing zijn. Dat kan op dit moment nog niet.”