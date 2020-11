Raul Jimenez houdt schedelbreuk over aan vreselijke botsing met David Luiz

Een schedelbreuk, dat is het zware verdict voor Wolverhampton-aanvaller Raul Jimenez na zijn botsing met David Luiz. De Mexicaan bleef zondagavond minuten lang roerloos op de grond liggen en werd uiteindelijk met een brancard van het veld gevoerd. “Raul is geopereerd in Londen en heeft intussen zijn partner Daniela al kunnen zien”, laat Wolverhampton weten op de website.

”Raul is oké nadat hij afgelopen nacht is geopereerd in Londen”, meldt Wolverhampton in een statement op de website. “Hij heeft zijn partner Daniela kunnen zien en is nu aan het rusten. Hij blijft nog enkele dagen onder observatie en begint ondertussen aan zijn revalidatie.”

“De club zou ook graag de medische staf van Arsenal, het ziekenhuispersoneel en de chirurgen bedanken. Hun kwaliteiten en snelle reactievermogen waren een grote hulp.”