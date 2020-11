Sinterklaas daagt uit voor zoektocht

Sinterklaas daagt alle kinderen van Diest uit voor een zoektocht in de stad. Daarin kunnen ze op zoek gaan naar pakjes in de stad.

Sinterklaas is al heel oud. Met de aanwezigheid van het coronavirus moet de Sint extra voorzichtig zijn en is het niet mogelijk om kindjes te ontmoeten. Samen met zijn Route-Piet heeft de Sint een wandeling door de stad gemaakt. Daarbij zijn ze echter wel enkele pakjes kwijtgespeeld. Het is aan de kinderen om de plaatsen van die pakjes te ontdekken. De brief van de Sint en de plattegrond van de stad kan je downloaden van de website van de stad of afhalen bij Toerisme Diest, waar je ook je deelnameformulier kan binnenbrengen. Info: www.diest.be. LW