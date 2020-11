Een vrouw heeft vorige maandag enkele vreemde zeedieren ontdekt toen ze een wandeling maakte op het strand in Zuid-Afrika. “Wat is dit?”, vroeg ze zich luidop af toen ze een filmpje maakte van de blauwe dieren. Later werd duidelijk dat het om de Glaucus atlanticus oftewel Blauwe Draken ging. De zeedieren zijn zeer giftig en worden gezien als de moordenaars van de oceaan.