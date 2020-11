Net geen 100 km/uur te snel in Tessenderlo

TessenderloOp de Lapseheide is afgelopen weekend een bestuurder een snelheidscamera gepasseerd met een snelheid van 163 km/uur. Op die plek geldt een snelheidsbeperking van 70 km/uur.

Afgelopen weekend werd in Tessenderlo ook gecontroleerd op de Hulsterweg, de Industrieweg en de Sparrenweg. 122 (23%) van de in totaal 518 gecontroleerde voertuigen reden sneller dan toegelaten. Vrijdag was er al geflitst op de Sparrenweg. Toen reden 2 bestuurders sneller dan de toegelaten 70 km/uur.