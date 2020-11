98 snelheidsovertreders geflitst in Beringen

BeringenNet gaan 100 bestuurders kunnen zich binnenkort aan een snelheidsboete verwachten na controles in Paal, Beverlo en Beringen-Mijn. Er werd geflitst in de Zuidstraat in Beverlo en de Koolmijnlaan en Beverlosesteenweg in Beringen-Mijn en de Paalsesteenweg in Paal. Van de 705 voertuigen die de camera passeerden, reden er 98 sneller dan toegelaten. De zwaarste overtreding werd op de Paalsesteenweg vastgesteld. Daar passeerde een auto met een snelheid van 137 km/uur terwijl 70 km/uur de maximum toegelaten snelheid is. mm