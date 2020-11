Covid 19 uitbraak in Woon-zorgcentrum Fliedermael: “helaas veroorzaakt door knuffelcontacten”

De besmettingen kwamen eind vorige week aan het licht. “Het is inderdaad een erg moeilijke periode voor ons nu,” laat de directie weten. “Al onze bewoners worden wel nog in het woon-zorgcentrum zelf verzorgd. Niemand moet voorlopig naar het ziekenhuis. Al is het bang afwachten hoe dit verder evolueert. We doen alleszins al het mogelijk om een verdere uitbraak te voorkomen. Afdelingen worden strikt gescheiden gehouden, en bezoek kunnen we voorlopig niet meer toelaten.” TR

Met dat knuffelbezoek is het de voorbije weken trouwens mis gelopen, zo vreest de directie. “Het is natuurlijk hard, maar we hebben lang het bezoek buiten gehouden. In het belang van de bewoners. Maar goed, de regering had beslist dat één knuffelcontact mogelijk moest zijn. Daarom hebben we dat uiteindelijk ook moeten toelaten. Dit is nu wel het gevolg. We weten dat ons personeel al het mogelijke gedaan heeft, en aan hen kan het zeker niet gelegen hebben. Het is hard nu, zeker voor onze bewoners. De meesten hadden liever wat langer op hun tanden gebeten, in plaats van te snel bezoek te krijgen. We staan er nu voor, en gaan al het mogelijke doen om dit zo goed als het kan op te vangen.” TR en JCR