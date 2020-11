Van nummer 1 naar strippersonage: Naomi Osaka krijgt eigen manga

De Japanse tennisster Naomi Osaka, voormalig nummer 1 van de wereld, wordt het hoofdpersonage van een manga die zal gepubliceerd worden in een tijdschrift voor jongeren.

Het huidige nummer 3 op de WTA-ranking wordt de vedette in de nieuwe Japanse stripreeks genaamd “Unrivaled Naomi Tenka-ichi”, die vanaf eind december wordt gepubliceerd in “Nakayosi”. Dat maandelijkse tijdschrift is gewijd aan het mangagenre shojo, bestemd voor jonge en vrouwelijke lezers. De strip wordt getekend door de tweelingzussen die onder de naam Futago Kamikita werken. Naomi’s zus Mari Osaka zal helpen bij de totstandkoming van de mangareeks.

“Toen we opgroeiden, was het lezen van manga en het bekijken van anime iets dat een band creëerde tussen mijn zus en ik. Dit is dus heel spannend voor ons”, tweette de 23-jarige Osaka, die tot dusver drie grandslamtoernooien won.